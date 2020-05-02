Джерело - Чемпіон.

2 травня 2004 року, Мілан достроково оформив чемпіонство в Серії А.

У матчі 32 туру на Сан-Сіро червоно-чорні перемогли Рому - 1:0. Переможний, чемпіонський гол забив на 2-й хвилині Андрій Шевченко. Це Скудетто стало єдиним для Шеви в Мілані.

#OnThisDay in 2004@KAKA finds Sheva to get the Scudetto party started! 🏆🇮🇹

Bastano pochi secondi e... a San Siro è festa Scudetto! 🏆🇮🇹



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Нагадаємо, також 2 травня, але в 1986 році, київське Динамо виграло Кубок володарів Кубків.

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