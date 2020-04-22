Про 250 млн Суркіса та тренера з Росії для Динамо - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Ведучі проєкту ТаТоТаке розібрали доленосне для Динамо судове рішення і слова Ігоря Суркіса Великому Футболі.
Таймінг випуску:
01:39 - Суркіси відсудили гроші у Привата — чекати на трансфери?
04:41 - Знущання Суркіса в ефірі каналу Футбол
06:43 - Якого саме тренера для Динамо радив Андронов
09:32 - Скільки часу потрібно командам УПЛ, щоб набрати форму перед відновленням чемпіонату
11:31 - Чому Шахтар не відпускає Дентіньо
13:05 - Порівнюємо показники УПЛ і чемпіонату Бельгії
14:30 - Топ-5 тренерів, які змінили футбол
17:17 - Драматична історія Співаковського про Футбольний менеджер
20:09 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
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