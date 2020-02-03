 Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 | Блоги | Champion.com.ua
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Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020

Сьогодні 21:24 Valeriy Ruchka 156 0
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020

Джерело - Чемпіон.

3 лютого відбувся 54-й матч Супербоула - вирішальний поєдинок в Національній Футбольній Лізі США. Переможцем стала команда Канзас-Сіті.

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Але як і завжди, подія у тому числі запам'яталася видовищною рекламою в перерві. Вартість показу 30-секундного ролика досягала $ 5,6 млн. 

Jeep

Автовиробник повернув Білла Мюррея в День Бабака - який припадає на 2 лютого.

Amazon Alexa

Компанія представила, яким було життя без розумного асистента Alexa - героями виступили Еллен Дедженерес і Порша Лі Джеймс.

Audi

Компанія прорекламувала електрокар e-tron Sportback в ролику з Мейсі Вільямс в головній ролі і піснею Let It Go.

Avocados from Mexico

Виробник авокадо придумав цілу плеяду дурних товарів для своїх фруктів.

Майкл Блумберг

Кандидат в президенти США заплатив $ 11 млн за 60-секундний ролик, присвячений контролю за зброєю.

Bud Light

Цього року компанія просувала пиво Bud Light Seltzer з фруктовими смаками. Головна роль в рекламі дісталася виконавцю Post Malone.

Cheetos

Виробник снеків присвятив рекламу нового смаку, а саундтреком виступила "Can not touch this" від репера MC Hammer.

Coca-Cola

У рекламі Coca-Cola режисер Мартін Скорсезе чекає актора Джона Гілла на вечірці - і той приходить, випивши енергетик.

Discover

Компанія прорекламувала свою кредитну карту коротким 15-секундним роликом з простим посилом - у них немає плати за обслуговування.

Doritos

У цьому ролику Lil Nas X і актор Сем Елліот влаштовують танцювальний поєдинок за пачку Doritos. Саундтрек - Old Town Road.

GMC

Автовиробник презентував повністю електричну модель Hummer. Позашляховик отримає мотор на 1000 кінських сил і буде розганятися від 0 до 100 км / год за 3 секунди.

Mountain Dew

Газовану воду без цукру прорекламував Брайан Кренстон, який розігрував сценки з фільму Сяйво.

SquareSpace

Платформа для створення сайтів знову взяла в рекламу актора. У 2018 році це був Кіану Рівз на мотоциклі, а тепер - Вайнона Райдер з сайтом "WelcomeToWinona".

Hyundai

Автовиробник розрекламував безпілотну парковку в ролику з Джоном Красінскі і Крісом Евансом.

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