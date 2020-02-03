Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020

Канзас-Сіті здобув другу перемогу в історії

Джерело - Чемпіон.

Канзас-Сіті обіграв Сан-Франциско та став чемпіоном НФЛ.

У 54-му Super Bowl чемпіон Національної футбольної конференції Сан-Франциско 49ерс зустрічався з чемпіоном Американської футбольної конференції Канзас-Сіті Чіфс.

Вирішальною в грі стала заключна чверть, яку гравці Канзас-Сіті виграли з рахунком 21:0, поступаючись при цьому після 3-й чверті з рахунком 10:20.

НФЛ - Super Bowl

03 лютого

Сан-Франциско 49ерс - Канзас-Сіті Чіфс 20:31 (3:7, 7:3, 10:0, 0:21)

Раніше, визначились учасники Супербоулу.