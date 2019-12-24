Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Динамо, Шахтар, збірна України, УПЛ і багато іншого — Михайло Співаковський і Сергій Болотніков обговорили останні гарячі новини року і навіть придумали подарунок під ялинку для Ігоря Суркіса.

Таймінг випуску:

01:37 - Допінг-скандал Бєсєдіна — нові подробиці

04:25 - Русин краще Бєсєдіна

06:16 - Динамо хоче, але не зможе продати легіонерів

10:21 - Чи може існувати Динамо без Суркіса

11:38 - Що ми подарували б Ігорю Михайловичу

13:19 - Шахтарю потрібно продавати Тайсона прямо зараз

15:22 - Скандальне фото Зозулі — розбираємось, як так вийшло

17:17 - Найкращі гравці України 2019 року

21:01 - Зоря планує посилення на трьох позиціях

21:44 - Завдяки чому Десна тримається серед лідерів

23:34 - Чи заслужили Фаворов і Філіпов виклик в збірну

26:02 - Питання про ТаТоТаке: як Міша вчиться на тренерських курсах, що ми читаємо і з ким збираємось робити інтервю

32:47 - Співаковський і Болотніков рубаються в настільний хокей

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