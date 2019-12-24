Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Динамо, Шахтар, збірна України, УПЛ і багато іншого — Михайло Співаковський і Сергій Болотніков обговорили останні гарячі новини року і навіть придумали подарунок під ялинку для Ігоря Суркіса.
Таймінг випуску:
01:37 - Допінг-скандал Бєсєдіна — нові подробиці
04:25 - Русин краще Бєсєдіна
06:16 - Динамо хоче, але не зможе продати легіонерів
10:21 - Чи може існувати Динамо без Суркіса
11:38 - Що ми подарували б Ігорю Михайловичу
13:19 - Шахтарю потрібно продавати Тайсона прямо зараз
15:22 - Скандальне фото Зозулі — розбираємось, як так вийшло
17:17 - Найкращі гравці України 2019 року
21:01 - Зоря планує посилення на трьох позиціях
21:44 - Завдяки чому Десна тримається серед лідерів
23:34 - Чи заслужили Фаворов і Філіпов виклик в збірну
26:02 - Питання про ТаТоТаке: як Міша вчиться на тренерських курсах, що ми читаємо і з ким збираємось робити інтервю
32:47 - Співаковський і Болотніков рубаються в настільний хокей
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