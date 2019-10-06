Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні був присутнім на чемпіонському бою Дерев'янченко - Головкін.

Boxing fan @WayneRooney is ringside at MSG, admiring a great start to this fight 👏 pic.twitter.com/27JbjK3rLB — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 6, 2019

Нагадаємо, українець поступився казахстанцю за рішенням суддів у 12-раундовому поєдинку за титул IBF.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua