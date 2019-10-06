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Дерев'янченко поступився Головкіну за рішенням суддів

Сьогодні 06:51 1487 0
Яскравий бій від українця і дуже невдалий від казахстанця
Дерев'янченко поступився Головкіну за рішенням суддів
#Головкін, #Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) поступився у 12-раундовому поєдинку Генадію Головкіну (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Усі три судді віддали перемогу казахстанцю: 114–113, 115–112, 115–112.

Уже в першому раунді українець опинився в нокдауні, але провів гідний поєдинок.

На початку бою Дерев'янченко отримав розсічення ока, яке кардинально змінило хід поєдинку. Сергій постійно пришвидшував темп і наносив чимало хороших ударів по супернику.

Але досвідчений казахстанець грамотно скористався ситуацією і здобув перемогу.

Арена Madison Square Garden, яка підтримувала Головкіна перед боєм, освистала казахстанця, коли йому дали слово після двобою.

Чемпіон проводив для вас текстову онлайн-трансляцію.

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