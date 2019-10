Дерев'янченко поступився Головкіну за рішенням суддів

Українець Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) поступився у 12-раундовому поєдинку Генадію Головкіну (39-1-1, 35 КО) за вакантний титул IBF у середній вазі (72,6 кг).

Усі три судді віддали перемогу казахстанцю: 114–113, 115–112, 115–112.

Уже в першому раунді українець опинився в нокдауні, але провів гідний поєдинок.

На початку бою Дерев'янченко отримав розсічення ока, яке кардинально змінило хід поєдинку. Сергій постійно пришвидшував темп і наносив чимало хороших ударів по супернику.

