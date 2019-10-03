Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк вперше виступив з трибуни Верховної Ради України.

"Перший виступ, як перша любов - запам'ятаю на все життя. Дякую колегам за підтримку!", - написав Беленюк на своїй сторінці у Facebook.

Під час виступу, Беленюк закликав владу забезпечити спортсменам належну підготовку до участі в Олімпійських іграх-2020 на Токіо.

Відео повного виступу Беленюк.

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