Верховна Рада доручила Кабміну виділити кошти для підготовки збірної України до Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів України виділити кошти для підготовки українських спортсменів до майбутніх Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє Bykvu.com.

За відповідну постанову проголосували 292 народних депутата.

У документі пропонується доручити Кабміну передбачити фінансування олімпійських команд в проекті закону про державний бюджет на наступний рік і забезпечити роботу Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.

Також пропонується організувати вирішення питань щодо забезпечення спортсменів необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, а також будівництва і реконструкції сучасних баз для олімпійської та паралімпійської підготовки.

За виконанням рішення буде стежити комітет Парламенту з питань молоді та спорту.