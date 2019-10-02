Американський актор, кінорежисер та продюсер приїхав до Києва

Джерело - Чемпіон.

Легендарні українські спортсмени, "Вічний" чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко та дворазовий чемпіон світу серед професіоналів, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко влаштували для зірки Голлівуду Тома Круза екскурсію столицею України.

Американський актор, кінорежисер та продюсер приїхав до Києва, оскільки зацікавився місцями української столиці для зйомок свого нового кінопроекту.

"З Томом Крузом я знайомий давно. Але в Україну, до Києва він приїхав уперше. І я дуже радий, що всесвітньовідомі режисери, актори, музиканти приїжджають сьогодні в наше місто, цікавляться локаціями Києва, знімають тут кліпи, планують знімати велике кіно. Київ стає одним із світових знімальних майданчиків!". - написав на своїй сторінці у Facebook Віталій Кличко.

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