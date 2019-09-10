Зірка НБА влаштував конкурс по кидках зверху з професійним данкером

Джерело - Чемпіон.

Центровий Лейкерс Дуайт Говард постав перед уболівальниками на майданчику знаменитого пляжу Веніс Біч у Лос-Анджелесі.

Говард взяв участь в імпровізованому конкурсі по кидках зверху з професійним Данкер Крісом Стейплс.

Dwight Howard pulled up to Venice Beach and had an awesome dunk off vs pro dunker Chris Staples @VENICEBALL @DwightHoward 🙌🔥 pic.twitter.com/CoqPWbPbuw — Ballislife.com (@Ballislife) 9 September 2019

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