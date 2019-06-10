Після фантастичної перемоги над збірною Сербії українці знаходяться у доброму гуморі.

Позитивний настрій гравців особливо важливий, якщо врахувати, що сьогодні національна команда проводить надважливий матч зі збірною Люксембургу. З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Традиційно організатором перформансу став український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Жертвою ж новоспеченого лідера став захисник Едуард Соболь.

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Джерело - Чемпіон.

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