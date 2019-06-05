Сьомого червня збірна України у Львові зіграє проти національної команди Сербії в рамках відбору Євро-2020.

Підготовка до поєдинку триває у гарній атмосфері. Так, раніше, вже традиційну посвяту у збірну пройшов голкіпер Олександрії Юрій Паньків, виконавши пісню "Їхали козаки" гурту Тінь Сонця.

Також, осторонь не залишився і Зінченко. Молодий гравець Ман Сіті познущався над своїм колегою з АПЛ Андрієм Ярмоленком та виклав перформанс у свій Instagram.

Джерело - Чемпіон.

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