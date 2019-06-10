Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020

Сьогодні, 10-го червня, відбудеться поєдинок четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020, в якому збірна України на Арені Львів прийме національну команду Люксембургу.

Львів - досить фартове місто для збірної України, і розгромна перемога над Сербією з рахунком 5:0 в минулу п'ятницю є тому підтвердженням. Ця перемога стала 15-ю для України в 17 матчах, зіграних в місті Лева. Ще дві гри "жовто-сині" тут зіграли внічию і жодного разу не програвали. Це додає впевненості, що і в подальшому матчі у Львові будуть завершуватися з позитивним результатом.

Якщо говорити про матч із сербами, то підопічні Шевченка провели один з найкращих матчів в історії України не тільки за рахунком, і за якістю гри. Білі орли, в складі яких виступають багато гравців з європейських ТОП-клубів, за весь матч практично не створили по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Андрія П'ятова, а самі цілком могли пропустити вшосте.

Після трьох зіграних матчів збірна України впевнено посідає перше місце в турнірній таблиці групи В, маючи в активі сім очок. Тепер українці мають провести домашній матч з командою Люка Гольца, і в разі перемоги шанси кваліфікуватися на Євро-2020 стануть дуже високими. Збірна Люксембургу зараз сенсаційно посідає друге місце в групі, відстаючи на три очки від лідируючої України і випереджаючи на два бали Португалію, яка розташувалася на третій позиції, але має гру в запасі.

Слова

Роман Яремчук (гравець збірної України):

"Нас чекає дуже важкий матч. На виїзді проти них у нас була складна зустріч. Звичайно, ми серйозно ставимося до Люксембургу. Особисто для мене все одно, хто завтра заб'є. Це важливий матч з турнірної точки зору, потрібно виграти"

Люк Гольц (головний тренер збірної Люксембургу):

"Не думаю, що у нас буде додаткова мотивація у зв’язку з прикрою поразкою в першому матчі. Це буде зовсім інша гра, ніж тоді. Тим більше, що Україна буде дуже вмотивованою після перемоги над сербами, але ми будемо намагатись здивувати опонента. Можливо, цього разу пощастить нам"

Орієнтовні склади:

Україна: П'ятов, Миколенко, Бурда, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Яремчук.

Люксембург: Моріс, Жерсон, Селімович, Карлсон, Тілль, Сінані, Мартінс Перейра, Баррейро, Родрігес, Янс, Тюрпель

Прогноз від Чемпіона: 2:0

Джерело - Чемпіон.