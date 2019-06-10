Мій профіль
Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020
Сьогодні 06:48 414
Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020
Сьогодні 09:39 127
Португалія — Нідерланди 1:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 142
Португалія – перший переможець Ліги націй
Вчора 23:56 599
Португалія - Нідерланди 1:0. Як це було
Вчора 23:35 1125
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія
Вчора 20:21 783
Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос
Вчора 15:55 727
Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй
Вчора 15:11 439
Опитування. Португалія - Нідерланди: хто стане переможцем Ліги Націй
Вчора 12:06 438
Барті - Вондроушова: огляд фінального матчу Ролан Гаррос
Вчора 11:11 280
Навколо спорту
Блоги
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2019 23:46 2073
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1047
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1072
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:08 855
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:54 840
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:39 Футбол Роналду - найкращий бомбардир, Сілва визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Націй 7
10:11 Блог Підтримай Ломаченка в Лондоні! 1075
10:11 Футбол Зінченко: Все буде інакше, ніж з Сербією 70
09:55 Футбол Збірна України майже на 100 млн дорожча ніж команда Люксембургу 227
09:39 Футбол Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020 127
09:25 Інше Бібер визвав відомого актора на бій за правилами ММА 217
09:11 Гімнастика Російських гімнасток нагородили під гімн СРСР 327
09:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 345563
08:55 Футбол Португалія — Нідерланди 1:0. Огляд матчу 142
08:41 Хокей Бостон розгромив Сент-Луїс у шостому матчі фінальної серії НХЛ 390
08:26 Футбол Роналду: Збірна Португалії існуватиме й без мене 613
08:10 Футбол Робен може підписати контракт з Лаціо 357
08:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 218229
07:32 Футбол Шевченко - геній - уболівальник 515
06:48 Футбол Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020 414
9 Червня 2019
23:56 Футбол Португалія – перший переможець Ліги націй 599
23:35 Футбол Португалія - Нідерланди 1:0. Як це було 1125
23:34 Автоспорт Гамільтон фінішував другим, але все одно переміг 524
23:18 Футбол Хацкевич є найкращим варіантом для Динамо – Буряк 531
22:52 Теніс Все пішло не так – Костюк про поразку у фіналі 521
22:36 Футбол Реал готовий відпустити сина Зідана 479
22:14 Футбол Український футболіст дебютував в Іспанії 786
21:52 Футбол Інтер хоче підписати вінгера Реалу 374
21:33 Футбол Джампаоло очолить Мілан 519
21:13 Футбол Португалія – Нідерланди: Роналду та де Лігт у старті 522

Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020

Сьогодні 06:48 414 0
Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020

Сьогодні, 10-го червня, відбудеться поєдинок четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020, в якому збірна України на Арені Львів прийме національну команду Люксембургу.

Львів - досить фартове місто для збірної України, і розгромна перемога над Сербією з рахунком 5:0 в минулу п'ятницю є тому підтвердженням. Ця перемога стала 15-ю для України в 17 матчах, зіграних в місті Лева. Ще дві гри "жовто-сині" тут зіграли внічию і жодного разу не програвали. Це додає впевненості, що і в подальшому матчі у Львові будуть завершуватися з позитивним результатом.

Якщо говорити про матч із сербами, то підопічні Шевченка провели один з найкращих матчів в історії України не тільки за рахунком, і за якістю гри. Білі орли, в складі яких виступають багато гравців з європейських ТОП-клубів, за весь матч практично не створили по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Андрія П'ятова, а самі цілком могли пропустити вшосте. 

Після трьох зіграних матчів збірна України впевнено посідає перше місце в турнірній таблиці групи В, маючи в активі сім очок. Тепер українці мають провести домашній матч з командою Люка Гольца, і в разі перемоги шанси кваліфікуватися на Євро-2020 стануть дуже високими. Збірна Люксембургу зараз сенсаційно посідає друге місце в групі, відстаючи на три очки від лідируючої України і випереджаючи на два бали Португалію, яка розташувалася на третій позиції, але має гру в запасі. 

Слова

Роман Яремчук (гравець збірної України):

"Нас чекає дуже важкий матч. На виїзді проти них у нас була складна зустріч. Звичайно, ми серйозно ставимося до Люксембургу. Особисто для мене все одно, хто завтра заб'є. Це важливий матч з турнірної точки зору, потрібно виграти"

Люк Гольц (головний тренер збірної Люксембургу):

"Не думаю, що у нас буде додаткова мотивація у зв’язку з прикрою поразкою в першому матчі. Це буде зовсім інша гра, ніж тоді. Тим більше, що Україна буде дуже вмотивованою після перемоги над сербами, але ми будемо намагатись здивувати опонента. Можливо, цього разу пощастить нам"

Орієнтовні склади:

Україна: П'ятов, Миколенко, Бурда, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Яремчук.

Люксембург: Моріс, Жерсон, Селімович, Карлсон, Тілль, Сінані, Мартінс Перейра, Баррейро, Родрігес, Янс, Тюрпель

Прогноз від Чемпіона: 2:0

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()