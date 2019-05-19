Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після завершення фінального поєдинку Кубка Англії проти Вотфорда емоційно поспілкувався з одним із героїв "містян" Рахімом Стерлінгом.
Відповідне відео з'явилося на сторінці клубу в Instagram.
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Відзначимо, що Рахім Стерлінг забив двічі у ворота Еуреліо Гомеса, а також асистував Давіду Сілві.
No let-up 💪— Manchester City (@ManCity) 18 May 2019
🔵 #mancity 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/VydKRODWRE
Джерело - Чемпіон.
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