Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після завершення фінального поєдинку Кубка Англії проти Вотфорда емоційно поспілкувався з одним із героїв "містян" Рахімом Стерлінгом.

Відповідне відео з'явилося на сторінці клубу в Instagram.

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Відзначимо, що Рахім Стерлінг забив двічі у ворота Еуреліо Гомеса, а також асистував Давіду Сілві.

Джерело - Чемпіон.

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