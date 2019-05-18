Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії

У фінальному матчі Кубка Англії Манчестер Сіті знищив Вотфорд і завоював вже третій трофей в Англії в одному сезоні після чемпіонських медалей АПЛ і перемоги в Кубку Ліги.

Відзначимо, що український захисник Олександр Зінченко вийшов у старті команди Гвардіоли і відіграв всю зустріч.

Містяни ще в першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу, забивши два голи після точних ударів Давіда Сільви і Рахіма Стерлінга.

У другій половині гри після перерви третій гол забив Кевін де Брейне, після чого четвертий м'яч у ворота Вотфорда відправив Габріель Жезус.

Але манкуніанцям цього було мало - в кінцівці зустрічі Стерлінг забив ще два голи і оформив хет-трик, а Ман Сіті виграв у фіналі з рахунком 6:0.

Кубок Англії

Фінал

18 травня

Манчестер Сіті - Вотфорд 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Сільва, 2:0 - Стерлінг, 3:0 - 61 Де Брейне, 4:0 - 68 Жезус, 5:0 - 81 Стерлінг, 6:0 - 87 Стерлінг.

Нагадаємо, Бруно зі Львова зацікавив Ференцварош.

Також, Де Пена оформив дебютний гол за Динамо.

Джерело - Чемпіон.