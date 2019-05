View this post on Instagram

Ось вона! Наша неймовірна медалька для Ltava run racing. Пам'ятаєш, що минулого року вона дісталася лише переможцям та призерам. Але ж ми знаємо, як всі бігуни люблять медальки. А біг — це саме той вид спорту, де такі нагороди може отримувати кожен фінішер! І кожен може відчути солодкий смак тріумфу. Тож на цьогорічному годинному забігу ми подбали, щоб медальки дісталися всім фінішерам. Але врахуй: їх лише 200! Тож поспішай реєструватися. Наша медаль гідно прикрасить твою бігову колекцію. Ця красуня чекає саме на тебе!