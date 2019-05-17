Восьмого червня на полтавському картодромі Лтава відбудеться годинний забіг Ltava Run Racing.

Організатори, місцевий біговий клуб Running club Poltava, презентували медаль фінішера.

"Ось вона! Наша неймовірна медалька для Ltava run racing. Пам'ятаєш, що минулого року вона дісталася лише переможцям та призерам. Але ж ми знаємо, як всі бігуни люблять медальки. А біг — це саме той вид спорту, де такі нагороди може отримувати кожен фінішер! І кожен може відчути солодкий смак тріумфу. Тож на цьогорічному годинному забігу ми подбали, щоб медальки дісталися всім фінішерам", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці клубу в Instagram.