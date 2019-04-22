Літній вікенд у Полтаві: біжи, їж, читай

Затишне, компактне й гостинне місто Полтава поступово перетворюється на туристичну Мекку. Вона має багату історію, чимало цікавих пам’яток архітектури та гарних місць. Чудово підходить для гастрономічного туру, пропонує варіанти проживання будь-якого рівня комфорту та вартості й радує транспортною доступністю. Сюди регулярно курсує безліч автобусів та потягів з усіх куточків України. Тож якщо ваша відпустка припадає на початок літа або ж ви бажаєте провести насичений вікенд, 7-9 червня запрошуємо завітати до духовної столиці України. Тут упродовж трьох днів можна буде вдало поєднати різні види активностей — взяти участь у годинному забігу, побувати на святі галушки та відвідати Міжнародний поетичний фестиваль.

Так, уже вдруге один з найбільших бігових клубів країни Running club Poltava організовує Ltava run racing – це єдиний в Україні забіг на діючому картодромі. Тому локація і є головною родзинкою івенту. Картодром Лтава відкритий 26 червня 1988 року. За своїми характеристиками вважається одним із найкращих на території України та СНД. Траса довжиною 1050 м та шириною 9 м відповідає міжнародним стандартам. Як показали результати минулорічного Ltava run racing, драйвовими та надшвидкими тут можуть бути не лише змагання з кільцевих автоперегонів, а й забіги.

Торік подія зібрала 120 бігунів з Полтави та області, інших регіонів України і навіть США. За офіційними результатами, беззаперечним рекордсменом траси став Олександр Маслак з Лубен, який пробіг 17 365 метрів! І це за 1 годину! Тобто, завдання учасників бігти по кілометровому колу рівно годину — від пострілу стартового пістолету до команди “Стоп!”. Тому такий формат забігу оптимальний як для професіоналів, так і любителів, як для початківців, так і для вже досвідчених бігунів. І якщо минулого року івент відбувся під гаслом “А скільки пробіжиш ти рівно за годину?”, то цьогоріч усіх охочих закликають: “Біжи у зоні комфорту”.

Існує стереотип, що всі зміни починаються за межею зони комфорту. Начебто, доки ми не опинимось в стресовій ситуації, зрушити з місця та щось змінювати не з’являється жодного бажання. Але в нашому повсякденному житті й так чимало потрясінь. То чи варто свідомо підштовхувати себе до чергових випробувань? Running club Poltava пропонує антистресовий забіг – Ltava run racing. Адже біг по колу не лишає шансів збитися зі шляху. Це той формат івенту, де кожному буде приємно й комфортно долати кілометри до фінішу. Бо ми докладемо максимум зусиль, щоб учасники бігли в своє задоволення, – запевняє автор ідеї та натхненник забігу Валерій Ручка. – У вас є година і коло. І тільки вам вирішувати, яку ціль поставити перед собою: беззаперечна перемога, особистий рекорд, гідний дебют, насолода від процесу чи дружня підтримка.

Приємним бонусом на другому годинному забігу будуть медалі, які торік отримали лише переможці та призери, а цьогоріч їх передбачили для перших 200 зареєстрованих. Тож з реєстрацією треба поспішати — вона коштує 350 грн, здійснюється за посиланням і закінчується 6 червня 2019 р. або після досягнення ліміту учасників (400 осіб).

Не бігом єдиним

Організатори Ltava Run Racing метою заходу вважають не тільки популяризацію та розвиток здорового способу життя і любительського бігу, як масового виду спорту, а й презентацію туристичної привабливості Полтави серед жителів інших міст України. Адже поїздку на забіг Ltava Run Racing можна поєднати з відвідинами ще кількох заходів, що заплановані в обласному центрі на 7-9 червня.

Міжнародний гастрономічний фестиваль Полтавська Галушка. Свято брендової страви Полтави відбудеться 8 червня о 14:00 – 9 черв. о 17:00 в історичному центрі міста — на Івановій горі, біля Свято-Успенського собору (Соборний майдан, 1).

Міжнародний фестиваль сучасної шведсько-української поезії Meridian Poltava. Це триденна культурологічна прогулянка Полтавою, Решетилівкою та полем Полтавської битви із зупинками в місцях, які репрезентують регіон, для поетичних читань та перформансів. 7-9 червня учасниками фестивалю стануть більше 15-ти відомих літераторів зі Швеції та України.

Тож 7-9 червня приїжджайте побігати в зоні комфорту, поїсти галушок і насолодитися шведсько-українською поезією. Проведіть насичений літній вікенд у Полтаві!

Джерело - Чемпіон.

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