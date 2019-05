Воротар Рейнджерс Аллан МакГрегор в матчі чемпіонату Шотландії проти Гайберніан на мить відчув себе бійцем ММА.

На 89-й хвилині МакГрегор, вибиваючи м'яч із власного штрафного, вирішив вдарити ногою суперника, що знаходився поруч.

Цікаво, що після спроби вдарити суперника, Макгрегор впав на газон і спробував симулювати травму.

Allan McGregor’s dedication to being a bloody lunatic is actually quite admirable pic.twitter.com/fnkrztf6XV