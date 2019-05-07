Воротар Рейнджерс Аллан МакГрегор в матчі чемпіонату Шотландії проти Гайберніан на мить відчув себе бійцем ММА.

На 89-й хвилині МакГрегор, вибиваючи м'яч із власного штрафного, вирішив вдарити ногою суперника, що знаходився поруч.

Цікаво, що після спроби вдарити суперника, Макгрегор впав на газон і спробував симулювати травму.

Allan McGregor’s dedication to being a bloody lunatic is actually quite admirable pic.twitter.com/fnkrztf6XV — Scott (@scottmfc97) 5 мая 2019 г.

Актор з Аллана Макгрегора такий же, як і боєць ММА, тому арбітр видалив його. Незважаючи на видалення, Рейнджерс виграв 1:0, але тепер воротар пропустить дербі проти Селтіка.

"МакГрегор - висококласний голкіпер. Але такий божевільний момент складно якось виправдати або пояснити", - цитує головного тренера Рейнджерса Стівена Джеррарда The Sun.

Нагадаємо, що Неймар вдарив уболівальника по обличчю. Також дивіться, як у Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста.

Джерело - Чемпіон.

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