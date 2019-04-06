У рамках матчу нижчих ліг чемпіонату Нідерландів між VV UNO і SV Geel-Wit виникла бійка між футболістами.

Цікаво, що поки головний арбітр намагався вгамувати гравців, боковий суддя навпаки вирішив вибігти і вдарив зі спини в голову воротаря VV UNO.

Голкіпер після тильноъ атаки звалився на газон і втратив свідомість, а 34-річний рефері Леннерта Бомер затриманий поліцією.

Нагадаємо, що футболіста викрали на гелікоптері прямо посеред матчу. Також, колишній голкіпер Динамо почав займатися боксом.

Джерело - Чемпіон.

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