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Неймар вдарив уболівальника по обличчю

Сьогодні 11:40 660 0
Неймар вдарив уболівальника по обличчю

Нападник ПСЖ Неймар, після поразки у фіналі Кубка Франції, мабуть, почув щось неприємне на свою адресу від вболівальника з трибун, після чого вдарив фаната по обличчю.

Інцидент трапився після фіналу Кубка Франції, в якому ПСЖ в серії пенальті поступився Ренну 5:6 після 2:2 в основний час.

Це не перша погана новина для Неймар, який повернувся на поле після серйозної травми. Нещодавно він отримав триматчеву дискваліфікацію на ігри Ліги чемпіонів за нецензурні висловлювання в інстаграмі на адресу арбітра зустрічі ПСЖ — Манчестер Юнайтед Даміра Скоміни.

Також під час матчу з Ренном здали нерви у форварда парижан Киліана Мбаппе, який отримав червону картку за грубий фол - удар в коліно супернику.

Нагадаємо, Санчо повторив рекорд Лемпарда. Також,  УЄФА дискваліфікувала П'янича на 2 матчі збірних.

Джерело - Чемпіон.

#Неймар, #ПСЖ, #вболівальник
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