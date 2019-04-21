Фантастичні емоції чемпіонів Італії. Відео з роздягальні Ювентуса

У суботу, 20-го квітня, в матчі 33-го туру Серії А Ювентус завдав поразки Фіорентині з рахунком 2:1 і достроково виграв чемпіонський титул.
Twitter туринського клубу опублікував відео з роздягальні команди після перемоги в чемпіонаті Італії. Видно, що футболісти "старої синьйори" бурхливо відсвяткували успіх.
E via di @FerrariTrento— JuventusFC (@juventusfc) 20 April 2019
SIAMO NOOOOOI SIAMO NOOOOOI#W8NDERFUL pic.twitter.com/8B4ufdwRVM
Джерело - Чемпіон.
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