Фантастичні емоції чемпіонів Італії. Відео з роздягальні Ювентуса

У суботу, 20-го квітня, в матчі 33-го туру Серії А Ювентус завдав поразки Фіорентині з рахунком 2:1 і достроково виграв чемпіонський титул.

Twitter туринського клубу опублікував відео з роздягальні команди після перемоги в чемпіонаті Італії. Видно, що футболісти "старої синьйори" бурхливо відсвяткували успіх.

Джерело - Чемпіон.

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