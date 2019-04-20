Ювентус переграв Фіорентину та став чемпіоном Італії

Це вже 8-е скудетто поспіль

Туринський Ювентус переграв Фіорентину в 33-у турі італійської Серії А і оформив 8-е поспіль чемпіонство.

На початку матчу "фіалки" відкрили рахунок, але вже в першому таймі "стара синьйора" відновила паритет.

Чемпіонський гол забив гравець Фіорентини Герман Пеццелья у власні ворота на початку другої половини гри.

Чемпіонат Італії, Серія А

33 тур

20 квітня

Ювентус - Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Міленкович, 1:1 - 37 Сандро, 2:1 - 53 Пеццелья

Нагадаємо, Торіно переграло Дженоа, Лаціо поступилося К'єво. Також Мілан не зміг переграти Парму.

Пізніше Інтер прийматиме Рому.

Джерело - Чемпіон.