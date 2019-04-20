Ювентус переграв Фіорентину та став чемпіоном Італії

Туринський Ювентус переграв Фіорентину в 33-у турі італійської Серії А і оформив 8-е поспіль чемпіонство.
На початку матчу "фіалки" відкрили рахунок, але вже в першому таймі "стара синьйора" відновила паритет.
Чемпіонський гол забив гравець Фіорентини Герман Пеццелья у власні ворота на початку другої половини гри.
CAMPIONI D’ITALIA!!! #W8NDERFUL!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PFD1tHyfoU— JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2019
Чемпіонат Італії, Серія А
33 тур
20 квітня
Ювентус - Фіорентина 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Міленкович, 1:1 - 37 Сандро, 2:1 - 53 Пеццелья
Нагадаємо, Торіно переграло Дженоа, Лаціо поступилося К'єво. Також Мілан не зміг переграти Парму.
Пізніше Інтер прийматиме Рому.
Джерело - Чемпіон.