Шальке хоче позбутися Коноплянки, новачки Шахтаря та неонацист Зозуля - у програмі ТаТоТаке

До вашої уваги новий випуск YouTube-програми ТаТоТаке за 15.04.2019.

Цього разу ведучі шоу (вже в повному складі) Сергій Болотніков та Михайло Співаковський згадають останній тур чемпіонату України, зосередивши свою увагу на матчах Шахтаря та Динамо.

Також серед тем випуску можливий відхід Конопянки з Шальке та чергові розгляди політичних позицій Зозулі в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.

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