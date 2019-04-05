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Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca

Сьогодні 21:20 246 0
Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca

Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка потрапили у список головних розчарувань серед футболістів, які могли стати великими зірками у світовому футболі.

Про це повідомляє Marca.

Іспанська Marca склала список головних розчарувань серед футболістів.

На думку видання, 29-річний Коноплянка подавав великі надії після фіналу Ліги Європи сезону 2014/15, але не зумів отримати статус світової зірки. У нинішньому сезоні Євген зіграв 20 матчів за Шальке, відзначившись 1 голом і 2 результативними передачами.

29-річний Ярмоленко таки не зумів проявити себе в Боруссії Д. В нинішньому сезоні українець провів 10 матчів за Вест Гем, забивши 2 голи. Андрій пропускає більшу частину сезону через травму ахілла, отриманої ще в жовтні.

Топ-15 розчарувань за версією Marca:

Андре Шюррле

Марко Марін

Ален Халилович

Раян Бабель

Закарія Баккалі

Гансо

Федеріко Македа

Йоанн Гуркюфф

Євген Коноплянка

Джек Вілшер

Андрій Ярмоленко

Лусіано Вьетто

Алешандре Пато

Брума

Мартін Монтойя

Нагадаємо, що відновлення Ярмоленка йде за планом.

Раніше Степаненко розповів про конфлікт з Андрієм.

Джерело - Marca.

#Ярмоленко, #Коноплянка, #рейтинг
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