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Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом

Вчора 23:42 250 0
Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом

Іспанська лівий політик, лідер партії Podemos і депутат Європарламенту Пабло Іглесіас назвав українця романа Зозулю Неонацистом.

Це він зробив у інтерв'ю Marca.

"Розумно було б, якби в Німеччині найняли футболіста, який має татуювання зі свастикою, а також робить нацистський жест? Коли ми говоримо про Зозулю, ми не говоримо про футболіста з певними ідеологічними поглядами, ми говоримо про неонацистів. Ми говоримо про расизм, який завдає футболу величезної шкоди. Ось чому, я думаю, фанати Райо Вальєкано подали приклад демократичної прихильності", - заявив Іглесіас.

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Альбасете на своєму офіційному сайті вже став на захист українського форварда, виступивши із заявою.

"Рада директорів і вся сім'я Альбасете хоче висловити слова підтримки Роману Зозулі. Його поведінка за 12 місяців в нашому клубі була зразкоою для всіх. Він - справжній приклад в роздягальні, він підтримує наші соціальні проекти, які організовує Альбасете з метою створення більш справедливого і рівноправного суспільства. Альбасете готовий представити футболістові свої юридичні послуги, якщо вони будуть потрібні для захисту своєї честі, яку гарантує Конституція", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Алькоркон.

Джерело - Альбасете.

#Альбасете, #Сегунда, #Зозуля
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