1 травня 2016-го року Шахтар розгромив київське Динамо у рамках УПЛ з рахунком 3:0.

Однак матч запам'ятався епізодом за участю Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка.

Під час штовганини, нападник киян жорстко вдарив по ногам півзахисника донецької команди.

Нагадаємо, що той інцидент став однією з головних причин невиходу збірної України у плей-оф Чемпіонату Європи 2016.

З анонсом поєдинку Шахтар - Динамо, що відбудеться 7 квітня ви можете ознайомитися на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

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