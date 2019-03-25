Про перехід у Динамо та конфлікт з Ярмоленком - Степаненко у Вацко Live

До вашої уваги новий випуск Вацко Live, головним гостем якого став Тарас Степаненко.

Півзахисник розповів, як потрапив до основи Шахтаря, як міг перейти в Динамо, про конфлікт з Ярмоленко і багато іншого.

Нагадаємо, що у складі збірної України Тарас Степаненко здобув нічию в матчі з Португалією.

Пізніше Тарас прокоментував успішний результат для національної команди.

Джерело - Чемпіон.

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