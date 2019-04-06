Чемпіон анонсує матч Кубку України між донецьким Шахтарем та київським Динамо

Шахтар - Динамо

Кубок України. 1/4 фіналу

ОСК Металіст, Харків. 7 квітня, 17:00

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Асистенти арбітра: Олександр Войтюк, Володимир Володін

Четвертий арбітр: Катерина Монзуль

Два українські гранди - Шахтар і Динамо - зійдуться в черговому українському класико, на цей раз у рамках чвертьфіналу Кубка України.

Матч відбудеться 7 квітня в Харкові, на ОСК Металіст, початок - о 17.00. Поза всяким сумнівом, нас чекає битва, де, хочеться вірити, буде місце тільки футболу. Хто її виграє - покаже тільки сам матч. Шанси до гри, як завжди, 50 на 50.

До матчу Шахтар підходить у статусі явного фаворита чемпіонської гонки УПЛ. В Динамо ж, не дивлячись на всі розмови, що доля чемпіонства ще не вирішена, все ж розуміють, що завадити Шахтарю здобути перемогу в першості в нинішніх умовах може лише сам Шахтар.Тому перемога в кубковому протистоянні залишається для киян єдиною можливістю не залишитися без трофеїв у цьому сезоні. З іншого боку, можемо бути впевнені, що у підопічних Фонсеки з мотивацією буде все впорядку. Не треба нагадувати, з якими пристрастями проходили попедні зустрічі між українськими грандами.

Однак, за інших рівних умов, перемога для Динамо, хоча б на маліграм, але важливіша.

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Для Паулу Фонсеки нинішній наставник Динамо, як і раніше, залишається вкрай незручним опонентом. З моменту початку своєї роботи в Шахтарі в 2016-му році португальський фахівець тільки в нинішньому сезоні зумів обіграти столичний клуб. Правда, тут важливо зробити одне застереження - історична і важлива для гірників і їх нинішнього наставника перемога сталася в рамках чемпіонату країни нинішнього сезону (14-й тур, 2:1). Що ж стосується Кубка України, то тут для Фонсеки все більш, ніж добре - два класичних фінала за португальцем. Відповідно, недобре для Хацкевича, який поза всякими сумнівами буде прагнути "розмочити" суху для себе кубкову статистику.

Майбутній матч стане черговим випробуванням на міцність нервів для Жуніора Мораеса. Після переходу в стан найлютішого ворога в червні минулого року бразильський форвард дізнався про себе багато нового від динамівських уболівальників. Швидше за все, чергова частина марлезонського балету з виконавцем головної партії Жуніором Мораесом чекає нас в Харкові. І складно сказати, наскільки останньому вдасться впоратися з тиском фанів Динамо, яких в Харкові буде чимало. Тим більше, в ситуації, коли додатковим ударом стали розгляди навколо нібито порушень при натуралізації Мораеса у збірну України. Як би там не було, а в Шахтар бразилець вписатися зумів, 17 голів в 22 матчах говорять самі за себе.

Що ж стосується столичної команди, то вболівальники киян з радістю для себе можуть констатувати той факт, що їхні улюбленці не без внутрішнього стрижня. В Динамо, схоже, зуміли пережити єврокубковий нокаут від Челсі, після якого біло-сині змогли знайти в собі вольові зусилля для перемоги, чого тільки коштує суперкамбек із Зорею, де підопічні Олександра Хацкевича, програючи 0:2 , зуміли перевернути все з ніг на голову, ще й перебуваючи в меншості. Плюс до всього, міжнародна пауза аж ніяк не вибила динамівських футболістів з колії. Втім, по-іншому і не могло бути, з тими суперниками, що були у нашої збірної.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Бутко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Болбат, Коваленко, Мораес.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Шапаренко, Сидорчук, Вербич, Циганков, Гармаш.

Слова:

Паулу Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Із Динамо слід бути трохи безпечнішим у захисті, плюс вірити в те, що ми можемо створювати нагоди в атаці та їх реалізовувати. Поєдинки з Динамо складні, тому що суперник дуже швидко сідає в оборону й часом надзвичайно важко розкрити зони. Проте в кожному разі ми намагатимемось підготувати команду якнайкраще, аби це зробити".

Цікаві факти:

• Шахтар вигравав Кубок України 12 разів, Динамо - 11;

• Останні 2 рази Кубок України вигравав Шахтар. У сезоні 2014/15 переможцем виявилося Динамо;

• У сезоні 2015/16 Динамо взагалі не потрапило у фінал турніру;

• Кращим бомбардиром очних зустрічей в чемпіонаті України є динамівець Андрій Шевченко, на його рахунку 6 м'ячів. Андрій Ярмоленко має п'ять точних ударів. У складі суперника найрезультативнышы Жадсон і Алекс Тейшейра (по 5 м'ячів);

• Найбільша перемога Динамо над Шахтарем - 3:0. І навпаки, гірники перемагали біло-синіх з аналогічним рахунком;

• У Кубку СРСР - 3 матчі: 2 перемоги Динамо, 1 перемога Шахтаря, різниця м'ячів - 4:3 на користь Динамо.

Прогноз Чемпіона: 1:1

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Джерело - Чемпіон.