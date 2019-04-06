Шахтар - Динамо
Кубок України. 1/4 фіналу
ОСК Металіст, Харків. 7 квітня, 17:00
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Асистенти арбітра: Олександр Войтюк, Володимир Володін
Четвертий арбітр: Катерина Монзуль
Два українські гранди - Шахтар і Динамо - зійдуться в черговому українському класико, на цей раз у рамках чвертьфіналу Кубка України.
Матч відбудеться 7 квітня в Харкові, на ОСК Металіст, початок - о 17.00. Поза всяким сумнівом, нас чекає битва, де, хочеться вірити, буде місце тільки футболу. Хто її виграє - покаже тільки сам матч. Шанси до гри, як завжди, 50 на 50.
До матчу Шахтар підходить у статусі явного фаворита чемпіонської гонки УПЛ. В Динамо ж, не дивлячись на всі розмови, що доля чемпіонства ще не вирішена, все ж розуміють, що завадити Шахтарю здобути перемогу в першості в нинішніх умовах може лише сам Шахтар.Тому перемога в кубковому протистоянні залишається для киян єдиною можливістю не залишитися без трофеїв у цьому сезоні. З іншого боку, можемо бути впевнені, що у підопічних Фонсеки з мотивацією буде все впорядку. Не треба нагадувати, з якими пристрастями проходили попедні зустрічі між українськими грандами.
Однак, за інших рівних умов, перемога для Динамо, хоча б на маліграм, але важливіша.
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Для Паулу Фонсеки нинішній наставник Динамо, як і раніше, залишається вкрай незручним опонентом. З моменту початку своєї роботи в Шахтарі в 2016-му році португальський фахівець тільки в нинішньому сезоні зумів обіграти столичний клуб. Правда, тут важливо зробити одне застереження - історична і важлива для гірників і їх нинішнього наставника перемога сталася в рамках чемпіонату країни нинішнього сезону (14-й тур, 2:1). Що ж стосується Кубка України, то тут для Фонсеки все більш, ніж добре - два класичних фінала за португальцем. Відповідно, недобре для Хацкевича, який поза всякими сумнівами буде прагнути "розмочити" суху для себе кубкову статистику.
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Майбутній матч стане черговим випробуванням на міцність нервів для Жуніора Мораеса. Після переходу в стан найлютішого ворога в червні минулого року бразильський форвард дізнався про себе багато нового від динамівських уболівальників. Швидше за все, чергова частина марлезонського балету з виконавцем головної партії Жуніором Мораесом чекає нас в Харкові. І складно сказати, наскільки останньому вдасться впоратися з тиском фанів Динамо, яких в Харкові буде чимало. Тим більше, в ситуації, коли додатковим ударом стали розгляди навколо нібито порушень при натуралізації Мораеса у збірну України. Як би там не було, а в Шахтар бразилець вписатися зумів, 17 голів в 22 матчах говорять самі за себе.
Що ж стосується столичної команди, то вболівальники киян з радістю для себе можуть констатувати той факт, що їхні улюбленці не без внутрішнього стрижня. В Динамо, схоже, зуміли пережити єврокубковий нокаут від Челсі, після якого біло-сині змогли знайти в собі вольові зусилля для перемоги, чого тільки коштує суперкамбек із Зорею, де підопічні Олександра Хацкевича, програючи 0:2 , зуміли перевернути все з ніг на голову, ще й перебуваючи в меншості. Плюс до всього, міжнародна пауза аж ніяк не вибила динамівських футболістів з колії. Втім, по-іншому і не могло бути, з тими суперниками, що були у нашої збірної.
Орієнтовні склади:
Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Бутко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Болбат, Коваленко, Мораес.
Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Шапаренко, Сидорчук, Вербич, Циганков, Гармаш.
Слова:
Паулу Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Із Динамо слід бути трохи безпечнішим у захисті, плюс вірити в те, що ми можемо створювати нагоди в атаці та їх реалізовувати. Поєдинки з Динамо складні, тому що суперник дуже швидко сідає в оборону й часом надзвичайно важко розкрити зони. Проте в кожному разі ми намагатимемось підготувати команду якнайкраще, аби це зробити".
Цікаві факти:
• Шахтар вигравав Кубок України 12 разів, Динамо - 11;
• Останні 2 рази Кубок України вигравав Шахтар. У сезоні 2014/15 переможцем виявилося Динамо;
• У сезоні 2015/16 Динамо взагалі не потрапило у фінал турніру;
• Кращим бомбардиром очних зустрічей в чемпіонаті України є динамівець Андрій Шевченко, на його рахунку 6 м'ячів. Андрій Ярмоленко має п'ять точних ударів. У складі суперника найрезультативнышы Жадсон і Алекс Тейшейра (по 5 м'ячів);
• Найбільша перемога Динамо над Шахтарем - 3:0. І навпаки, гірники перемагали біло-синіх з аналогічним рахунком;
• У Кубку СРСР - 3 матчі: 2 перемоги Динамо, 1 перемога Шахтаря, різниця м'ячів - 4:3 на користь Динамо.
Прогноз Чемпіона: 1:1
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Джерело - Чемпіон.