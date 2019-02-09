До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО

Мій профіль

Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли

Сьогодні 09:02 544
Ястремська стала проривом місяця WTA
Вчора 23:31 884
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 23:30 36142 1
Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
Вчора 23:10 1718
Збірна України перемогла Естонію в Кубку Федерації, але не вийшла в фінал
Вчора 14:49 1885 1
Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма
Вчора 13:04 1102
Костюк знищила естонку за 52 хвилини
Вчора 12:14 1131
Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня
Вчора 10:05 1041
Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
07.02.2019 22:57 1213
Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі
07.02.2019 20:15 920
Навколо спорту
Блоги
Про допінг та зомбованих росіян - Дериземля. ВІДЕО
Про допінг та зомбованих росіян - Дериземля. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:37 1173
Помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера. ВІДЕО
Помер екс-чемпіон світу з боксу, який переміг Мейвезера. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:35 3946
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно?
Україна може вийти у фінал Кубку Федерації: що для цього потрібно? Максим Буйдин
Вчора 11:04 3257 4
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 09:51 2335
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів Максим Буйдин
Вчора 09:31 2670
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
07.02.2019 11:04 972
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 19:24 1531
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 18:46 2392
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 16:39 886
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 14:22 992
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 14:05 1057
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України Андрій Твердохліб
06.02.2019 11:06 1005
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО Максим Буйдин
05.02.2019 20:13 1872
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду Максим Буйдин
05.02.2019 19:59 949
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди Максим Буйдин
05.02.2019 17:50 853
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:51 Футбол Динамо - Волеренга: пряма трансляція 353
09:34 Футбол Ліверпуль - Борнмут: дивитися онлайн 09.02.2019 210
09:27 Баскетбол Детройт Михайлюка переграв Нью-Йорк. Інші результати матчів НБА 352
09:16 Футбол Атлетіко - Реал: дивитися онлайн 09.02.2019 253
09:02 Біатлон Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли 544
08:30 Блог Роналду назвав кота в честь партнера по Реалу. ФОТО 776
08:00 Блог До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО 544
06:00 Футбол Палкін: Ракицького замінить Матвієнко 1922
01:11 Баскетбол Даллас - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 547
01:10 Баскетбол Філадельфія - Денвер: онлайн-трансляція матчу НБА 1533
01:00 Біатлон Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку 1361
00:20 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 19156
8 Лютого 2019
23:43 Футбол Батько загиблого футболіста Кардіффа подякував Мессі за допомогу 1642
23:31 Теніс Ястремська стала проривом місяця WTA 884
23:30 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 36142 1
23:10 Біатлон Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі 1718
23:00 Біатлон Кубок світу. Жіноча естафетна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція 1158
22:52 Футбол Хацкевич: Від зіркової хвороби лікує удар битою по голові 1374
22:22 Теніс Визначився суперник України в матчі за третє місце на Кубку федерації 1261
22:11 Футбол Несенюк: Ракицький ніколи не приховував свого презирства до України 1625
21:56 Футбол Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі проти Фенербахче. ВІДЕО 1867
21:40 Футбол Гусєв про пенальті Мілевського: Смолов спробував - тепер вигнанець в Росії 1702
21:22 Біатлон Кубок світу. Чоловіча естафетна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція 1252
21:10 Біатлон Підручний та Підгрушна фінішуватимуть на естафеті в Кенморі 2587 2
21:02 Футбол Ліверпуль похизувався своїми рекордними прибутками 1148

До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО

Сьогодні 08:00 Валерій Ручка 544 0
До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО

Французький Нант на своїй сторінці в Twitter опублікував відео в пам'ять про колишнього форварда команди Еміліано Сали, який загинув в авіакатастрофі після трансферу в Кардіфф Сіті.

Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. 8-го лютого  офіційно оголосила про загибель Еміліано Сали, його тіло знайшли під водою.

Раніше, Президент Кардіффа відповів, чи буде клуб платити за трансфер Сали.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()