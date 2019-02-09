До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО

Французький Нант на своїй сторінці в Twitter опублікував відео в пам'ять про колишнього форварда команди Еміліано Сали, який загинув в авіакатастрофі після трансферу в Кардіфф Сіті.

Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. 8-го лютого офіційно оголосила про загибель Еміліано Сали, його тіло знайшли під водою.

Раніше, Президент Кардіффа відповів, чи буде клуб платити за трансфер Сали.

Джерело - Чемпіон.

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