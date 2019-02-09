До сліз. Нант попрощався із Салою чуттєвим роликом. ВІДЕО

Французький Нант на своїй сторінці в Twitter опублікував відео в пам'ять про колишнього форварда команди Еміліано Сали, який загинув в авіакатастрофі після трансферу в Кардіфф Сіті.
💛#RIPSala pic.twitter.com/xj078AvVms— FC Nantes (@FCNantes) February 8, 2019
Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. 8-го лютого офіційно оголосила про загибель Еміліано Сали, його тіло знайшли під водою.
Раніше, Президент Кардіффа відповів, чи буде клуб платити за трансфер Сали.
Джерело - Чемпіон.
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