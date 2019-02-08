Новачок Кардіффа загинув під час падіння літака. Тіло форварда дістали з Ла-Маншу

Аргентинський нападник Еміліано Сала офіційно визнаний загиблим під час аварії літака,що пролітав над Ла-Маншем.

Поліція графства Дорсет у четвер увечері оголосила про те, що серед уламків літака було знайдено і вилучено з води тіло 28-річного футболіста.

Родичів Сали і пілота, що зазнав аварії судна Девіда Айбботсона (його тіло ще не знайдено) доведено до відома. З ними продовжать працювати спеціально навчені люди.

Коронер, який встановив смерть Сали, продовжить розслідувати обставини авіакатастрофи і загибель футболіста.

Еміліано Сала 19 січня перейшов із Нанта в Кардіфф приблизно за 20 мільйонів євро. Трансфер став рекордним в історії валлійського клубу.

Аргентинець, підписавши контракт з новим клубом, повернувся до Франції на легкому одномоторному літаку PA 46 Malibu, щоб попрощатися з партнерами по Нанту та друзями.

21 січня він на тому ж літаку вилетів назад в Кардіфф. Зв'язок з літаком було втрачено в понеділок увечері близько 20 години за місцевим часом. Судно пропало з радарів авіадиспетчерів. Перед цим борт запитував екстрену посадку на острові Гернсі в Ла-Манші.

Поліція почала пошуково-рятувальну операцію 22 січня і припинила активні пошуки літака, на якому летів Сала, 24 січня, дослідивши територію близько 1700 квадратних миль.

Родичі Сали почали збір коштів на приватні пошуки зниклого гравця. Вболівальники і відомі футболісти зібрали понад 300 тисяч євро за два дні, і приватна пошукова операція Сали почалася в неділю, 3 лютого.

Спершу, знайшли літак Сали, а в його уламках тіло, яке було впізнане сьогодні.

Еміліано Сала виступав за Бордо, Орлеан, Ньор, Кан і Нант. За Кардіфф він не встиг провести жодного матчу.

Джерело - Сайт поліції графства Дорсет.