Президент Кардіффа: Ми ніколи не говорили, що не збираємося платити за Салу

Кардіфф Сіті поки не виплачуватиме суму трансферу Нанту за зниклого футболіста Салу.

Про це повідомляє footboom.

"Якщо чесно, більше я не хочу нічого говорити з цього приводу. Чому? По-перше, тіло досі не знайдено. Ми повинні поважати сім'ю. До того ж йде процес підняття літака з-під води. Ще рано що-небудь коментувати. Коли ми зробимо це? Коли порахуємо, що наcтав час. Стосовно поведінки Нанта, я не хочу коментувати цю тему. Кардіфф ніколи не говорив, що не збирається платити за Салу", - розповідає президент Кардіффа.