Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)

Лола Берглунд – англійська красуня, яка працює танцівницею в одному з елітних клубів Лондона.
25-річна дівчина дуже популярна у своїй сфері, проте останнім часом в Англії про неї почали говорити не як про професійну танцівницю, а дівчину, що потрапила в епіцентр скандалу з португальським екс-захисником Саутгемптона Седріком Соарешом.
Подруга і колега Лоли розповіла про те, як новачок міланського Інтера вів відверте листування з дівчиною. Соареш робив компліменти дівчатам і відправляв звабливі смайли, – повідомляє The Sun.
І ніхто б особливо не обговорював це, якби не той факт, що Седрік Соареш заручений із чарівною Філіпою Брандау.
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One of the biggest secret of happy people is not to give importance to what doesn't have any importance 🙏🏻 I hope you had a blessed Christmas ❤️🎄
Чемпіон зібрав для вас найпікантніші фото англійської красуні. Обережно, тут дуже гаряче!
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Нагадаємо, що Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.
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Джерело - Чемпіон.
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