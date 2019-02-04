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Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)
Лола Берглунд

Лола Берглунд – англійська красуня, яка працює танцівницею в одному з елітних клубів Лондона.

25-річна дівчина дуже популярна у своїй сфері, проте останнім часом в Англії про неї почали говорити не як про професійну танцівницю, а дівчину, що потрапила в епіцентр скандалу з португальським екс-захисником Саутгемптона Седріком Соарешом.

Подруга і колега Лоли розповіла про те, як новачок міланського Інтера вів відверте листування з дівчиною. Соареш робив компліменти дівчатам і відправляв звабливі смайли, – повідомляє The Sun.

І ніхто б особливо не обговорював це, якби не той факт, що Седрік Соареш заручений із чарівною Філіпою Брандау.

 
 
 
 
 
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One of the biggest secret of happy people is not to give importance to what doesn't have any importance 🙏🏻 I hope you had a blessed Christmas ❤️🎄

Публикация от Filipa Brandão (@filipabrandaoo)

Чемпіон зібрав для вас найпікантніші фото англійської красуні. Обережно, тут дуже гаряче!

 
 
 
 
 
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👋🏼

Публикация от LOLA MAY BERGLUND (@lolamaybee)

 
 
 
 
 
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#sixty6model 🏁

Публикация от LOLA MAY BERGLUND (@lolamaybee)

 
 
 
 
 
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chillin out maxin relaxin all cool

Публикация от LOLA MAY BERGLUND (@lolamaybee)

Нагадаємо, що Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.

Раніше уболівальники Різеспора оцінили дружину Морозюка.

Джерело - Чемпіон.

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