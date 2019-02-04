Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)

Лола Берглунд – англійська красуня, яка працює танцівницею в одному з елітних клубів Лондона.

25-річна дівчина дуже популярна у своїй сфері, проте останнім часом в Англії про неї почали говорити не як про професійну танцівницю, а дівчину, що потрапила в епіцентр скандалу з португальським екс-захисником Саутгемптона Седріком Соарешом.

Подруга і колега Лоли розповіла про те, як новачок міланського Інтера вів відверте листування з дівчиною. Соареш робив компліменти дівчатам і відправляв звабливі смайли, – повідомляє The Sun.

І ніхто б особливо не обговорював це, якби не той факт, що Седрік Соареш заручений із чарівною Філіпою Брандау.

Чемпіон зібрав для вас найпікантніші фото англійської красуні. Обережно, тут дуже гаряче!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👋🏼 Публикация от LOLA MAY BERGLUND (@lolamaybee) 15 Фев 2018 в 2:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #sixty6model 🏁 Публикация от LOLA MAY BERGLUND (@lolamaybee) 19 Янв 2018 в 12:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram chillin out maxin relaxin all cool Публикация от LOLA MAY BERGLUND (@lolamaybee) 10 Сен 2017 в 12:42 PDT

Нагадаємо, що Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.

Раніше уболівальники Різеспора оцінили дружину Морозюка.

Джерело - Чемпіон.

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