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Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко

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Сьогодні 14:38 436
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Вчора 22:30 813
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Вчора 21:20 1426 2
Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі
Вчора 19:10 1324
Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 18:55 13978
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Вчора 16:32 9208
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Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО
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Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО

Сьогодні 17:29 Phillip Hess 983 0
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО

Гравець Динамо Беньямін Вербич продемонстрував один з найгірших виступів за киян у матчі проти Шахтаря.

Актуально: Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко.

Словенець відігравав не на звичній для себе позиції форварда, де не зміг продемонструвати свої найкращі здібності.

Вербич мав три стовідсоткові шанси на взяття воріт, але тричі помилився і в підсумку Динамо програло з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було.

Джерело - Чемпіон.

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