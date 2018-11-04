Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО

Гравець Динамо Беньямін Вербич продемонстрував один з найгірших виступів за киян у матчі проти Шахтаря.
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Словенець відігравав не на звичній для себе позиції форварда, де не зміг продемонструвати свої найкращі здібності.
Вербич мав три стовідсоткові шанси на взяття воріт, але тричі помилився і в підсумку Динамо програло з рахунком 2:1.
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Джерело - Чемпіон.
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