Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко

Напередодні донецький Шахтар переміг київське Динамо в 14-му турі УПЛ, забивши фантастичний гол у доданий арбітром час.

Чим у першу чергу запам'ятається українському вболівальнику епічнє протистояння?

1. Фонсека нарешті зміг перемогти Хацкевича у грі УПЛ

Раніше наставники зустрічалися між собою в чемпіонатах Ураїни 5 разів. 4 перемоги в Динамо при одній нічиї.

2. У стартовому складі Динамо на полі з'явилося одразу сім вихованців клубу

Олександр Хацкевич зі стартових хвилин випустив на поле Бойка, Бурду, Миколенка, Буяльського, Шепелєва, Циганкова та Шапаренка.

3. Солідна та впевнена гра молодого бека Динамо Віталія Миколенка

Напевне, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який був присутній на грі, звернув увагу на молодого футболіста.

4. Вербич на позиція форварда - авантюра

Незважаючи на досвід гри нападником, словенський легіонер Динамо виглядає значно краще на звичній для себе позиці вінгера.

5. Пізні заміни Хацкевича, які не змінили малюнок і якість гри Динамо

Головний тренер Динамо, вчергове навіть не спробував змінити гру замінами. Хоча втома того ж Шепелєва, була помітною неозброєним оком хвилини з 60-ї.

6. Мораес забив у ворота Динамо

Бразильський легіонер Шахтаря забив у ворота свої колишньої команди на 54-й хвилині після вишуканого пасу Тайсона.

7. Традиційна чергова картка в матчах між Шахтарем і Динамо

Цього разу вилучення отримав (за дві жовті картки) поляк Томаш Кендзьора на 93-й хвилині.

8. Фантастичний переможний гол Віктора Коваленка на останніх секундах протистояння

Джерело - Чемпіон.