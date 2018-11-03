Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО

Уже за традицією супердербі між Шахтарем і Динамо (2:1) не обійшлося без вилучення.
Цього разу червону картку (за два попередження) отримав захисник киян Томаш Кендзьора.
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Епізод трапився уже в доданий арбітром час, коли поляк зіграв рукою.
Слід зазначити, що після звітного епізоду на полі розпочалася невеличка заворушка.
Джерело - Чемпіон.
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