Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Джерело - Чемпіон.
У програмі Кубку світу з біатлону 2020/21 заплановано 10 етапів. Календар зазнав певних змін, які пов'язані з пандемією через COVID-19.
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Розклад Кубку світу з біатлону сезону 2020/21
1-й етап. Контіолахті, Фінляндія
28 листопада, 12:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км) - результат
28 листопада, 15:20. Жінки, індивідуальна гонка (15 км) - результат
29 листопада, 11:30. Чоловіки, спринт (10 км) - результат
29 листопада, 14:40. Жінки, спринт (7,5 км) - результат
2-й етап. Контіолахті, Фінляндія
3 грудня, 14:30. Чоловіки, спринт (10 км) - результат
3 грудня, 17:30. Жінки, спринт (7,5 км) - результат
5 грудня, 14:20. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км) - результат
5 грудня, 16:15. Жінки, естафета (4х6 км) - результат
6 грудня, 13:45. Чоловіки, естафета (4х7,5 км) - результат
6 грудня, 16:15. Жінки, гонкапереслідування (10 км) - результат
3-й етап. Гохфільцен, Австрія
11 грудня, 12:30. Жінки, спринт (7,5 км) - результат
11 грудня, 15:20. Чоловіки, спринт (10 км) - результат
12 грудня, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км) - результат
12 грудня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км) - результат
13 грудня, 12:45. Жінки, гонка переслідування (10 км) - результат
13 грудня, 15:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км) - результат
4-й етап. Гохфільцен, Австрія
17 грудня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км) - результат
18 грудня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км) - результат
19 грудня, 14:00. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км) - результат
19 грудня, 16:00. Жінки, гонка переслідування (10 км) - результат
20 грудня, 13:00. Чоловіки, мас-старт (15 км) - результат
20 грудня, 15:25. Жінки, мас-старт (12,5 км) - результат
5-й етап. Обергоф, Німеччина
7 січня, 15:15. Жінки, спринт (7,5 км) - результати
8 січня, 15:15. Чоловіки, спринт (10 км) - результати
9 січня, 13:45. Жінки, гонка переслідування (10 км) - результати
9 січня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км) - результати
10 січня, 12:30. Змішана естафета - результати
10 січня, 15:40. Одиночна змішана естафета - результати
6-й етап. Обергоф, Німеччина
13 січня, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км) - результати
14 січня, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км) - результати
15 січня, 15:30. Чоловіки, естафета (4х7,5 км) - результат
16 січня, 15:45. Жінки, естафета (4х6 км) - результат
17 січня, 13:30. Чоловіки, мас-старт (15 км) - результат
17 січня, 16:00. Жінки, мас-старт (12,5 км) - результат
7-й етап. Антхольц–Антерсельва, Італія
21 січня, 15:15. Жінки, індивідуальна гонка (15 км) - результат
22 січня, 14:15. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км) - результат
23 січня, 14:10. Жінки, мас-старт (12,5 км) - результат
23 січня, 16:05. Чоловіки, естафета (4х7,5 км) - результат
24 січня, 13:00. Жінки, естафета (4х6 км)
24 січня, 15:45. Чоловіки, мас-старт (15 км)
Розклад чемпіонату світу з біатлону–2021. Поклюка, Словенія
10 лютого, 16:00. Змішана естафета
12 лютого, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км)
13 лютого, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км)
14 лютого, 14:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)
14 лютого, 16:30. Жінки, гонка переслідування (10 км)
16 лютого, 13:05. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)
17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)
18 лютого, 16:15. Одиночна змішана естафета
20 лютого, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км)
20 лютого, 16:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)
21 лютого, 13:30. Жінки, мас-старт (12,5 км)
21 лютого, 15:15. Чоловіки, мас-старт (15 км)
8-й етап. Нове-Место, Чехія
4 березня, ??:??. Жінки, естафета (4х6 км)
5 березня, ??:??. Чоловіки, естафета (4х7,5 км)
6 березня, ??:??. Жінки, спринт (7,5 км)
6 березня, ??:??. Чоловіки, спринт (10 км)
7 березня, ??:??. Жінки, гонка переслідування (10 км)
7 березня, ??:??. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)
9-й етап. Нове-Место, Чехія
11 березня, 18:30. Чоловіки, спринт (10 км)
12 березня, 18:30. Жінки, спринт (7,5 км)
13 березня, 15:45. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)
13 березня, 18:15. Жінки, гонка переслідування (10 км)
14 березня, 11:25. Змішана естафета
14 березня, 14:45. Одиночна змішана естафета
10-й етап. Голменколлен, Норвегія
18 березня, 16:30. Жінки, спринт (7,5 км)
19 березня, 16:30. Чоловіки, спринт (10 км)
20 березня, 13:15. Жінки, переслідування (10 км)
20 березня, 16:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км)
21 березня, 14:00. Жінки, мас-старт (12,5 км)
21 березня, 16:30. Чоловіки, мас-старт (15 км)