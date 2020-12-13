Блашко потрапила до ТОП-20 персьюту на третьому етапі Кубку світу

Лише одна українка здобула очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці мали брати участь 4 українські біатлоністки, які відібралися за підсумками спринту. Але тренерський штаб вирішив не виставляти на гонку Валентину Семеренко. То ж Українку представляли Дар’я Блашко, Юлія Джима та Катерина Бех.

Серед українок найвище місце посіла Дар'я Блашко - фінішувала 18-ою. Юлія Джима посіла 43-є місце, Катерина Бех - 52-е.

Перемогу у гонці передування здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова та Жулья Сімон (Франція) відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Третій етап, Гохфільцен (Австрія)

Гонка переслідування, жінки

13 грудня

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (1+0+0+1) 29:04,6

2. Дінара Алімбекова (0+0+0+0) +13,9

3. Жулья Сімон (2+1+0+0) +17,8

...

18. Дар'я Блашко (0+0+0+1) +1:59,3

43. Юлія Джима (1+0+2+2) +3:37,7

52. Катерина Бех (0+3+2+0) +4:54,7