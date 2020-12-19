Українці поза ТОП-20 гонки переслідування в Гохфільцені

Перемогу здобув норвежець Легрейд

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен. Трійку замкнув Йоганнес Бо.

Серед українців найкращим став Дмитро Підручний - 21 позиція. Антон Дудченко фінішував 35, а Артем Прима - 39.

Кубок світу з біатлону

Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)

Гонка переслідування, чоловіки

19 грудня

1. Стурла Легрейд (0+0+1+0) 31:14,9

2. Емільєн Жаклен (0+0+0+0) +8,5

3. Йоганнес Бо (2+0+1+0) +8,9

...

21. Дмитро Підручний (1+1+2+0) +1:55,3

35. Антон Дудченко (1+1+0+1) +2:59,8

39. Артем Прима (1+0+1+2) +3:14,2

Нагадаємо, українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені