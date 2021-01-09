 Легрейд виграв гонку переслідування, Прима - у ТОП-30 | Біатлон | Champion.com.ua
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Легрейд виграв гонку переслідування, Прима - у ТОП-30

Сьогодні 16:25 1675 0
Усі призові місця завоювали норвезькі спортсмени
Легрейд виграв гонку переслідування, Прима - у ТОП-30
#Кубок світу, #Прима

Джерело - Чемпіон.

У рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в німецькому Обергофі відбулась чоловіча гонка-переслідування.

Україну представляв Артем Прима. Дмитро Підручний не вийшов на старт.

Перемогу здобув норвезький біатлоніст Стурла Голм Легрейд. Його співвітчизники Йоганнес Дале та Тар'є Бо посіли друге та третє місце відповідно.

Артем Прима приїхав на фініш 30-м з двома штрафними колами.

Кубок світу з біатлону
П'ятий етап, Обергоф (Німеччина)
Гонка-переслідування, чоловіки
09 січня
1.  Стурла Легрейд  (0+1+0+1)  36:01,8
2.  Йоганнес Дале  (0+0+0+2)  +15,6
3.  Тар'є Бо  (0+0+0+3)  +25,4
...
30.  Артем Прима  (0+1+0+1)  +2:27,2

Нагадаємо, Джима у ТОП-15 гонки-переслідування.

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