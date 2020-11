Норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу

У фінському Контіолахті відбулась чоловіча індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністів - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.

Перемогу у гонці здобув норвезький біатлоніст Стурла Холм Легрейд, для якого це була перша індивідуальна гонка на етапах Кубка світу.

Найкращим з українців став Артем Прима, який із двома промахами посів 27 місце.

Кубок світу з біатлону

Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)

Індивідуальна гонка, чоловіки

28 листопада

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 48:57,0

2. Йогганес Бо (1+0+0+0) +49,63.

3. Ерік Лессер (0+1+0+0) +1:03,6

...

27. Артем Прима (2+0+0+0) +3:43,4

47. Богдан Цимбал (0+1+0+1) +4:56,4

68. Руслан Ткаленко (1+1+1+1) +7:01,4

73. Дмитро Підручний (1+2+0+2) +7:56,3

99. Антон Дудченко (1+2+5+0) +12:20,0

