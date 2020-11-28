Норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У фінському Контіолахті відбулась чоловіча індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністів - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.
Перемогу у гонці здобув норвезький біатлоніст Стурла Холм Легрейд, для якого це була перша індивідуальна гонка на етапах Кубка світу.
Найкращим з українців став Артем Прима, який із двома промахами посів 27 місце.
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What an opportunity for @NSSF_Biathlon's Sturla Holm Lægreid who picks up exactly where he left off last season - he's leading after the third shooting having his all 15 targets so far. 🤯— IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020
You can watch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/GebNrXWKLi