Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу

Три українки набрали очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбувся жіночий спринт у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

Перемогу у спринті здобула шведська біатлоністка Ханна Оберг. Француженка Анаіс Шевальє прийшла другою із відставанням у 9 секунд, Перший подіум у кар'єрі здобула Ельвіра Еберг, молодша сестра Ханни із одним промахом стала третьою.

Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка з ідеальною стрільбою прийшла дев'ятою. Дар'я Блашко стала 18-ю, а Олена Підгрушна з одним промахом - 25-ю.

Кубок світу з біатлону

Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Спринт, жінки

03 грудня

1. Ханна Еберг (0+0) 21:11,5

2. Анаіс Шевальє (0+0) +9,6

3. Ельвіра Карін Егберг (0+1) +27,9

...

9. Валя Семеренко (0+0) +1:01,5

18. Дар'я Блашко (0+0) +1:21,1

25. Олена Підгрушна (0+1) +1:31,7

63. Катерина Бех (0+2) +2:37,6

66. Юлія Джима (0+3) +2:46,0

Нагадаємо, Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу.

Раніше, Санітра оцінив старт сезону.