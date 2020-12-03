 Семеренко у ТОП-10 спринту на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу

Сьогодні 18:48 879 0
Три українки набрали очки у гонці
Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу
#Семеренко, #Блашко

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбувся жіночий спринт у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

Перемогу у спринті здобула шведська біатлоністка Ханна Оберг. Француженка Анаіс Шевальє прийшла другою із відставанням у 9 секунд, Перший подіум у кар'єрі здобула Ельвіра Еберг, молодша сестра Ханни із одним промахом стала третьою.

Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка з ідеальною стрільбою прийшла дев'ятою. Дар'я Блашко стала 18-ю, а Олена Підгрушна з одним промахом - 25-ю.

Кубок світу з біатлону
Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Спринт, жінки
03 грудня
1. Ханна Еберг (0+0) 21:11,5
2. Анаіс Шевальє (0+0) +9,6
3. Ельвіра Карін Егберг (0+1) +27,9
...
9. Валя Семеренко (0+0) +1:01,5
18. Дар'я Блашко (0+0) +1:21,1
25. Олена Підгрушна (0+1) +1:31,7
63. Катерина Бех (0+2) +2:37,6
66. Юлія Джима (0+3) +2:46,0

Нагадаємо, Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу.

Раніше, Санітра оцінив старт сезону.

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