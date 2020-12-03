Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У фінському Контіолахті відбувся жіночий спринт у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Україну у цій гонці представляло п’ять біатлоністок – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко та Катерина Бех.
Перемогу у спринті здобула шведська біатлоністка Ханна Оберг. Француженка Анаіс Шевальє прийшла другою із відставанням у 9 секунд, Перший подіум у кар'єрі здобула Ельвіра Еберг, молодша сестра Ханни із одним промахом стала третьою.
Найкращою з українок стала Валентина Семеренко, яка з ідеальною стрільбою прийшла дев'ятою. Дар'я Блашко стала 18-ю, а Олена Підгрушна з одним промахом - 25-ю.
Нагадаємо, Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу.
Раніше, Санітра оцінив старт сезону.