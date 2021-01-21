Джима здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
В італійському Антгольці програму сьомого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відкрила жіноча індивідуальна гонка.
Успішно виступили три українки. Юлія Джима здобула срібну нагороду, ставши єдиною спортсменкою, яка поцілила у всі 20 мішеней. Перемогу у гонці здобула австрійка Ліза-Тереза Гаузер. Бронзу здобула француженка Анаїс Шевальє-Буше.
Ще дві українки потрапили до очкової зони гонки: Олена Підручна посіла 16-е місце, Валя Сеременко - 28-е місце.
1. Ліза-Тереза Гаузер (0+0+1+0) 42:29,3
2. Юлія Джима (0+0+0+0) +43,7
3. Анаїс Шевальє-Буше (0+0+0+1) +1:04,0
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16. Олена Підгрушна (0+0+0+1) +2:49,6
28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8
57. Дар'я Блашко (1+1+0+1) +5:56,8
Нагадаємо, Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU.