Джима здобула срібну нагороду в індивідуальній гонці на Кубку світу

Очки у цій гонці здобули три українки

Джерело - Чемпіон.

В італійському Антгольці програму сьомого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відкрила жіноча індивідуальна гонка.

Успішно виступили три українки. Юлія Джима здобула срібну нагороду, ставши єдиною спортсменкою, яка поцілила у всі 20 мішеней. Перемогу у гонці здобула австрійка Ліза-Тереза Гаузер. Бронзу здобула француженка Анаїс Шевальє-Буше.

Ще дві українки потрапили до очкової зони гонки: Олена Підручна посіла 16-е місце, Валя Сеременко - 28-е місце.

Кубок світу з біатлону

Сьомий етап, Антгольц (Італія)

Індивідуальна гонка, жінки

21 січня

1. Ліза-Тереза Гаузер (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлія Джима (0+0+0+0) +43,7

3. Анаїс Шевальє-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

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16. Олена Підгрушна (0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8

57. Дар'я Блашко (1+1+0+1) +5:56,8

Нагадаємо, Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU.