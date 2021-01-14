Джима та Семеренко потрапили до ТОП-30 спринту на Кубку світу

Дві українки набрали очки у звітній гонці

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбувся жіночий спринт у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці брали участь 4 українських біатлоністок (на гонку заявилися 5 українок, але Дар’я Блашко за станом здоров’я не змогла взяти участь). Найвище місце серед українок посіла Юлія Джима - 24-е місце. Валя Семеренко посіла 28-е місце.

Перемогу у спринті здобула норвежка Тіріль Екгофф. Італійка Доротея Вірер та австрійка Ліза-Тереза Гаузер відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Шостий етап, Обергоф (Німеччина)

Спринт, жінки

14 січня

1. Тіріль Екгофф (0+1) 22:33,8

2. Доротея Вірер (0+0) +9,3

3. Ліза-Тереза Гаузер (0+0) +12,6

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24. Юлія Джима (0+2) +1:24,1

28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3

60. Віта Семеренко (1+1) +2:14,9

62. Олена Підгрушна (2+1) +2:21,7

Раніше, Санітра виділив готовність Джими та Підгрушної.