Самуельссон виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-20

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 грудня, у фінському Контіолахті відбувся чоловічий перс'ют у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Перемогу здобув швед Себастьян Самуельссон. Другим став француз Фаб'єн Клод. Йоганесс Бо приїхав лише третім.
Найкращим серед українців став Артем Прима - 26. Дмитро Підручний прийшов на фініш 38-м.
Кубок світу з біатлону
Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)
Гонка переслідування, чоловіки
5 грудня
1. Себастьян Самуельссон (0+0+0+1) 32:26,7
2. Фаб'єн Клод (2+1+0+0) +15,8
3. Йоганнес Бо (0+0+1+2) +19,5
...
26. Артем Прима (0+3+0+1) +1:51,1
38. Дмитро Підручний (1+2+1+1) +2:51,5
Нагадаємо, Санітра назвав склад на жіночу естафету у Контіолахті.