Самуельссон виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-20

Йоганесс Бо приїхав лише третім

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 грудня, у фінському Контіолахті відбувся чоловічий перс'ют у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Перемогу здобув швед Себастьян Самуельссон. Другим став француз Фаб'єн Клод. Йоганесс Бо приїхав лише третім.

Найкращим серед українців став Артем Прима - 26. Дмитро Підручний прийшов на фініш 38-м.

Кубок світу з біатлону

Другий етап, Контіолахті (Фінляндія)

Гонка переслідування, чоловіки

5 грудня

1. Себастьян Самуельссон (0+0+0+1) 32:26,7

2. Фаб'єн Клод (2+1+0+0) +15,8

3. Йоганнес Бо (0+0+1+2) +19,5

...

26. Артем Прима (0+3+0+1) +1:51,1

38. Дмитро Підручний (1+2+1+1) +2:51,5

Нагадаємо, Санітра назвав склад на жіночу естафету у Контіолахті.