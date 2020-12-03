Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу

Два українці здобули очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбувся чоловічий спринт у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці брали 5 українських біатлоністів. Найкраще серед них виступив Артем Прима, який посів 20 місце. За підсумками цієї гонки Прима та Підручний (посів 35-е місце) здобули очки, потрапивши до сорока найкращих біатлоністів. І саме ці два біатлоністи від України відібралися до гонки переслідування.

Перемогу у спринті здобув норвежець Тар'єй Бо. Його брат Йоганнес посів третє місце. Другим у цій гонці став німець Арнд Пайффер.

Кубок світу з біатлону

Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)

Спринт, чоловіки

3 грудня

1. Тар'єй Бо (0+0) 24:03,7

2. Арнд Пайффер (0+0) +13,9

3. Йоганнес Бо (1+0) +29,4

...

20. Артем Прима (1+0) +1:11,5

35. Дмитро Підручний (1+1) +1:36,6

65. Руслан Ткаленко (0+2) +2:35,7

70. Богдан Цимбал (1+2) +2:45,4

83. Антон Дудченко (1+2) +3:13,7

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