Джима потрапила до ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу

Джима та Блашко здобули очки у стартовій гонці

Джерело - Чемпіон.

У фінському Контіолахті відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

Серед українок найкраще виступила Юлія Джима, яка посіла 10-е місце. За очки також зачепилася Дар’я Блашко, яка стала 25-ю.

Кубок світу з біатлону

Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)

Індивідуальна гонка, жінки

28 листопада

1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 44:00,9

2. Деніз Херрманн (1+0+0+0) +0,8

3. Джоанна Скоттхайм (0+0+0+0) + 24,1

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10. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:54,8

25. Дар'я Блашко (1+0+0+0) +3:01,7

58. Віта Семеренко (0+1+0+2) +5:42,8

61. Олена Підгрушна (2+0+0+2) +5:55,1

64. Катерина Бех (1+2+1+0) +6:01,9

Раніше, норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу.