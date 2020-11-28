Джима потрапила до ТОП-10 індивідуальної гонки Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
У фінському Контіолахті відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
Серед українок найкраще виступила Юлія Джима, яка посіла 10-е місце. За очки також зачепилася Дар’я Блашко, яка стала 25-ю.
Кубок світу з біатлону
Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)
Індивідуальна гонка, жінки
28 листопада
1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 44:00,9
2. Деніз Херрманн (1+0+0+0) +0,8
3. Джоанна Скоттхайм (0+0+0+0) + 24,1
...
10. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:54,8
25. Дар'я Блашко (1+0+0+0) +3:01,7
58. Віта Семеренко (0+1+0+2) +5:42,8
61. Олена Підгрушна (2+0+0+2) +5:55,1
64. Катерина Бех (1+2+1+0) +6:01,9
Раніше, норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу.