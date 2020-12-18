Українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені

Чотири українки кваліфікувалися в пасьют

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт.

Україну у гонці представляли - Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

Представниці Норвегії зайняли перші три місця. Виграла етап Тіріл Екгофф. Інгрід Тандреволд прийшла другою, а Марте Ройзеланд стала третьою.

Найкращою з українок стала Дар'я Блашко, яка посіла 34 місце.

Кубок світу з біатлону

Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)

Спринт, жінки

18 грудня

1. Тіріль Екгофф (Норвегія, 1+0) 19:38.0

2. Інгрід Тандреволд (Норвегія, 0+0) +7.6

3. Марте Ройзеланд (Норвегія, 1+0) +24.6

4. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) +25.1

5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0) +27.4

6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0) +29.4

...

34. Дар'я Блашко (1+0) +1:35.1

40. Юлія Джима (2+0) +1:41.3

57. Валентина Семеренко (0+1) +2:08.3

50. Анастасія Меркушина (0+0) +2:10.4

63. Олена Підгрушна (1+0) +2:12.7

Раніше, Підручний потрапив до ТОП-6 спринту в Гохфільцені.