 Українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені

Сьогодні 16:37 1008 0
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Українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені
#Блашко, #Підгрушна

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбувся жіночий спринт.

Україну у гонці представляли - Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

Представниці Норвегії зайняли перші три місця. Виграла етап Тіріл Екгофф. Інгрід Тандреволд прийшла другою, а Марте Ройзеланд стала третьою.

Найкращою з українок стала Дар'я Блашко, яка посіла 34 місце.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)
Спринт, жінки
18 грудня
1. Тіріль Екгофф (Норвегія, 1+0) 19:38.0
2. Інгрід Тандреволд (Норвегія, 0+0) +7.6
3. Марте Ройзеланд (Норвегія, 1+0) +24.6
4. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) +25.1
5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0) +27.4
6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0) +29.4
...
 
34. Дар'я Блашко (1+0) +1:35.1
40. Юлія Джима (2+0) +1:41.3
57. Валентина Семеренко (0+1) +2:08.3
50. Анастасія Меркушина (0+0) +2:10.4
63. Олена Підгрушна (1+0) +2:12.7

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