Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу

Фінішували на 10-у місці

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Обергофі відбулася змішана естафета у рамках п’ятого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

В естафеті участь брали 23 збірні, хоча раніше заявилося 24. Збірна Болгарії відправилася на карантин, адже було зафіксовано спалах коронавірусу.

Збірна України представляли Дар’я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний. Українки Блашко та Джима разом використали три додаткові патрони, але швидкістю не радували і передали естафету чоловікам 11-ими (відставання від лідера становило одну хвилину вісім хвилин). Прима на стійці припустився чотирьох промахів і пробіг одне штрафне коло. Як наслідок збірна України опустилася на 14-е місце з двохвилинним відставанням від лідера. Підручний підняв збірну на 10-е місце.

Перемогу в естафеті здобула збірна Росії. Друге та третє місця відповідно посіли збірні Норвегії та Франції.

Кубок світу з біатлону

П’ятий етап, Обергоф (Німеччина)

Змішана естафета

10 січня

1. Росія (0+7) 1:08:21,7

2. Норвегія (0+7) +0,7

3. Франція (0+6) +12,1

4. Білорусь (1+5) +50,3

5. Німеччина (1+7) +1:06,0

6. Швейцарія (0+7) +1:29,4

...

10. Україна (1+8) +2:15,9