Прима потрапив до ТОП-30 спринту на третьому етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий спринт у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
У гонці брали 5 українських біатлоністів. Найвище місце серед них посів Артем Прима - був 30-им. І лише йому вдалося набрати очки. За результатами спринту до гонки переслідування, яка відбудеться 12 грудня, з українців відібралися Артем Прима та Антон Дудченко.
Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Даль, для якого вона стала першою в його кар’єрі. Французи Кентен Фійон-Має та Фаб'єн Клод відповідно посіли друге та третє місця.
1. Йоганнес Даль (0+0) 23:32,5
2. Кентен Фійон-Має (0+0) +17,1
3. Фаб'єн Клод (0+1) +29,0
...
30. Артем Прима (0+1) +1:34,1
52. Антон Дудченко (1+0) +2:16,6
68. Богдан Цимбал (0+1) +2:35,2
74. Дмитро Підручний (1+0) +2:49,2
87. Руслан Ткаленко (2+1) +3:16,2
Раніше, Джима та Блашко потрапили до ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені.