Прима потрапив до ТОП-30 спринту на третьому етапі Кубку світу

Один українець здобув очки у гонці

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені відбувся чоловічий спринт у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.

У гонці брали 5 українських біатлоністів. Найвище місце серед них посів Артем Прима - був 30-им. І лише йому вдалося набрати очки. За результатами спринту до гонки переслідування, яка відбудеться 12 грудня, з українців відібралися Артем Прима та Антон Дудченко.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Даль, для якого вона стала першою в його кар’єрі. Французи Кентен Фійон-Має та Фаб'єн Клод відповідно посіли друге та третє місця.

Кубок світу з біатлону

Третій етап, Гохфільцен (Австрія)

Спринт, чоловіки

11 грудня

1. Йоганнес Даль (0+0) 23:32,5

2. Кентен Фійон-Має (0+0) +17,1

3. Фаб'єн Клод (0+1) +29,0

...

30. Артем Прима (0+1) +1:34,1

52. Антон Дудченко (1+0) +2:16,6

68. Богдан Цимбал (0+1) +2:35,2

74. Дмитро Підручний (1+0) +2:49,2

87. Руслан Ткаленко (2+1) +3:16,2

Раніше, Джима та Блашко потрапили до ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені.